At Pavillon: Heimische Pop-Wundertüte mit Haltung

Pop mit Botschaft

Mit Vorliebe in bunte Blumenhemden gewandet ist es At Pavillon dennoch wichtig, das Leben von seiner positiven Seite zu sehen. All die aufgeworfenen Sorgen, Ängste und inneren Konflikte erfahren durch die Musik eine Wandlung zum Positiven und so ist die Band versucht, lieber Lösungen zu finden als Probleme zu diskutieren. Die professionelle Produktion und perfekte Instrumentierung tun das Ihre, um „Believe Us“ positiv aus dem Wulst inflationär verschriener Hypes herausstechen zu lassen. Selbst die orientalischen Einflüsse auf einem Song wie „Mama“ passen perfekt in das kongruente Soundgebräu, das nicht zu cool dafür ist, einfach mal richtig gute Laune zu versprühen, ohne dabei an Haltung einzubüßen. Österreich ist nicht umsonst schon seit Jahren eines der spannendsten Länder, wenn es um Popmusik mit dem gewissen Etwas geht. Wer sich von den Qualitäten dieser Senkrechtstarter selbst überzeugen will, hat am 26. Jänner die Chance dazu bei einem Akustikset im Wiener Recordbag-Store. Eintritt frei! Weitere Österreich-Termine folgen mit Sicherheit.