„Dead or Alive 6“ & Co: Die Spiele-Hits im Februar

Last, but not least bringt Ubisoft am 15. Februar mit „Far Cry New Dawn“ den neuesten Ableger seiner Shooter-Serie auf PC, PS4 und Xbox One. 17 Jahre nach einer globalen Atomkatastrophe geht es darin „in einen wildes und schönes, aber auch radikal verändertes Hope County, Montana“ - den Schauplatz des Vorgängers.