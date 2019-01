May: „Nordirland-Abkommen bleibt trotz Brexit“

Knapp eine Woche nachdem Theresa May für ihr mit der EU ausverhandeltes Brexit-Abkommen von den Abgeordneten eine schallende Ohrfeige verpasst bekam, versucht es die britische Premierministerin noch einmal: Am späten Montagnachmittag hat May versichert, im Streit über den Brexit nicht das Friedensabkommen für Nordirland zu gefährden. Mit Blick auf den Autobomben-Anschlag in Londonderry vom Wochenende, sagte May vor dem britischen Parlament: „Dieses Haus steht zusammen mit den Menschen in Nordirland in der Überzeugung, niemals zur Gewalt und Terror der Vergangenheit zurückzukehren.“