Überfall auf Trafik geklärt: Steirer festgenommen

Für drei weitere Überfälle verantwortlich?

Die Trafik in Stegerbach war zuvor bereits am Morgen des 22. September 2018 von einem mit einer Pistole bewaffneten und maskierten Räuber überfallen worden. Die damalige Täterbeschreibung glich sich mit jener von Samstag. Im wenige Kilometer entfernten Burgau in der Steiermark soll sich der Verdächtige ebenfalls zwei Mal dieselbe Tankstelle ausgesucht haben. Bei Überfällen am 1. Februar 2017 in den späten Abendstunden sowie am 1. Dezember 2017 gegen 5.30 Uhr hatte ein mit einer Überziehhaube maskierter und bewaffneter Räuber mit den Worten „Money, money“ auf Englisch Geld verlangt. Eine Mitarbeiterin wurde jeweils mit einer Pistole bedroht, aber wie im Burgenland nicht verletzt. Auch in diesen Fällen passte die Täterbeschreibung zusammen.