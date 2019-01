Vonn unter Tränen: „Glaube, es war letztes Rennen“

„Mein Körper hindert mich, das zu tun, was ich möchte“, teilte Vonn am Sonntag gegenüber Journalisten mit. „Ich bin nicht mehr in der Lage, so zu fahren, wie ich es will und kann. Ich weiß wirklich nicht, was ich im Moment tun soll.“ Am kommenden Wochenende stehen in Garmisch-Partenkirchen noch eine Abfahrt und ein Super-G an. Danach ist für die Speed-Athletinnen schon die alpine Ski-WM in Aare der nächste Programmpunkt. „Ich bin nicht sicher, ob ich in Garmisch sein werde“, sagte Vonn. Sie werde in den kommenden Tagen „einige harte Entscheidungen“ treffen müssen.