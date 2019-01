Drama in Stuttgart, Hütters „Büffelherde“ stark

Showdown in Stuttgart

Der VfB Stuttgart und Hannover 96 mussten im Abstiegskampf Heimniederlagen hinnehmen. Der Tabellen-16. Stuttgart verlor mit 2:3 gegen Mainz, Stuttgart war 15 Minuten vor Schluss stehend K.o., dann drehten die Weinzierl-Jungs nach dem Anschlusstreffer in der 82. Minute auf und schafften fast noch den Ausgleich. In der 83. Minute scorte Gonzalez, zwei Minuten später Kempf, alles wurde möglich, Donis traf in der 87. Minute die Stange, nachher gab es noch einen nicht gegebenen Elfmeter nach einem unabsichtlichen (?) Mainzer Handspiel im Strafraum. Der Videoschiedsrichter half bei der Entscheidung mit.