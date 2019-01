Banküberfall: Eine Haube als Hoffnung der Polizei

Gegen 19 Uhr passte der Unbekannte die Reinigungskraft der Bankfiliale ab, die gerade den Müll hinausbrachte. Er bedrohte sie mit einem Messer und kam so in das Geldinstitut. Dort fesselte er die Frau mit einem Klebeband, zog ihr eine Wollhaube über den Kopf und drängte sie in die Toilette. Unter einem Vorwand ließ er von der Frau den Filialleiter rufen, der von ihm ebenfalls überwältigt und gefesselt wurde.