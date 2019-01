Nächster Rekord beim Export

Niederösterreich ist in der ganzen Welt gefragt: In 249 Länder wurden im vergangenen Jahr Waren exportiert. Bereits zum sechsten Mal in Folge gelang es unseren Betrieben, die 20-Milliarden-Euro-Hürde zu nehmen. Absatzmarkt Nummer 1 ist und bleibt dabei Deutschland - siehe auch die Grafik auf Seite 28 in unserer heutigen Printausgabe.