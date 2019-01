„Zum Kotzen“: Grüne Attacken auf Bundesregierung

„Bei Mindestsicherung wird massenhaft Kinderarmut produziert“

In all diesen Bereichen attackierte Kogler die ÖVP-FPÖ-Bundesregierung. Klimaschutz werde radikal zurückgefahren, in der Landwirtschaft sei die „Krankhaftigkeit dieses Systems“ evident, und bei der Mindestsicherung werde „massenhaft Kinderarmut“ produziert. Als „zum Kotzen“ wertete Kogler auch die Haltung der Regierung beim Gewaltschutz: weil nun wieder versprochen werde, was zuvor gekürzt wurde, aber auch wegen des „kompletten Blödsinns“, Asyl und Migration in erster Linie die Schuld an Gewalt gegen Frauen zu geben.