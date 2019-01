Bad Kleinkirchheim: „Musi“-Stars hautnah erleben

Friedl Würcher, Nik P. und Co. Backstage treffen

Schon zuvor, um 10 Uhr, können die Fans einen Blick Backstage machen, die Bühne besichtigen und sich einmal wie Friedl Würcher, Nik P., DJ Ötzi, Jürgen Drews & Co. fühlen. Wer die Zeit bis zur Generalprobe um 20.15 Uhr in Bad Kleinkirchheim verbringen will, dem wird natürlich beste Unterhaltung geboten: Ab 13 Uhr sorgen „Die jungen Thierseer“ in der Waldtratte für Hüttenzauber, Gaudi und jede Menge flotter Musik. In den Startlöchern scharrt auch schon Künstler Egon Gruber. Der Kleinkirchheimer wird während der Show wieder eine Skulptur aus Eis schnitzen: „Was es wird, das verrate ich aber noch nicht.“