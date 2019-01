Bekannte im Streit mit Gürtel bewusstlos gewürgt

Es sollte ein lustiges Beisammensein werden, begleitet von so manchem alkoholischen Getränk - doch die Stimmung beim Treffen zweier Freundinnen am Mittwochabend in Wien-Floridsdorf sollte kippen und in einer brutalen Attacke gipfeln. Im Zuge eines Streits zog eine 45-Jährige offenbar ihren Gürtel aus der Hose und würgte ihre 52 Jahre alte Bekannte - bis zu deren Bewusstlosigkeit.