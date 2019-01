Taxilenker überfallen und mit Pistole bedroht

Der bisher unbekannte Täter war zuvor beim Taxistand am „Eiserneren Tor“ in Graz in das Taxi eingestiegen und ließ sich in die Fröhlichgasse bringen, wo er dem Taxilenker eine 100 Euro-Banknote für die Bezahlung des Fuhrlohns hin hielt. Nachdem der Taxilenker seine Geldbörse zum Wechseln herausgeholt hatte, hätte der unbekannte Täter eine Pistole gezogen und diese dem Taxilenker an den Hals angesetzt. Der unbekannte Täter flüchtete mit der Geldbörse des Taxilenkers.Die Netzplanfahndung verlief bislang ergebnislos. Die polizeiliche Ermittlung wird geführt.