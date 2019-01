Helfer mit Herz: „Ich war selbst ein Kindersoldat“

„Ich wollte mein Dorf verteidigen“

„Ich wollte als Siebenjähriger mein Dorf verteidigen, vor bewaffneten Eindringlingen, die alles niederbrannten, mordeten und Frauen vergewaltigten“ - doch nach einem dreimonatigen Fußmarsch kam er erst in ein Flüchtlingscamp in Kenia, wo er lesen und schreiben lernte, und danach mithilfe eines Programms in die USA - nach einem Uni-Abschluss dort kehrte er zurück. Als World-Vision-Helfer will er Kindern im Südsudan jetzt ein besseres Leben ermöglichen.