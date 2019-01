Bulgare bei Lkw-Unfall lebensgefährlich verletzt

Der 44-jährige türkische Lkw-Lenker - der Sattelschlepper hatte Perserteppiche geladen - hatte gegen 4 Uhr in Fahrtrichtung Wien auf Höhe der Ausfahrt Siezenheim am rechten Fahrstreifen angehalten. Er gab später an, er habe sich orientieren müssen. Ein nachkommender Lkw-Lenker, ein 49-jähriger Bulgare, dürfte das zu spät gesehen haben. Er prallte ungebremst in das Heck des vorderen Lasters. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Führerhaus komplett abgerissen und 25 Meter weggeschleudert. Es kam auf der linken Fahrspur zum Liegen. Der Bulgare erlitt lebensgefährliche Verletzungen, der Türke blieb unverletzt.