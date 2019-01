Zur Chemo statt auf die Uni

Plötzlich steht die eigene Welt still. Gerade als man in das Leben starten will, macht einem der Krebs einen Strich durch die Rechnung. Während die Freunde unabhängig werden, studieren oder arbeiten gehen, muss ein jugendlicher Tumor-Patient oftmals wieder zurück zu seinen Eltern ziehen, schwere Behandlungen über sich ergehen lassen und sich mit der Endlichkeit seines Lebens auseinandersetzen.