Betrunkener Däne stürzte von Leitschiene in Graben

Der Däne (19) hatte in einem Lokal reichlich Bier und diverse andere Alkoholika konsumiert. Auf dem Fußweg ins Hotel machte er an der Gemeindestraße eine kurze Pause und setzte sich auf die Leitschiene. Er verlor aber den Halt und stürzte rücklings in einen tief verschneiten Graben. Durch die Schneemassen konnte er nicht mehr selbstständig wieder hinauf klettern. Der junge Mann rief eine Stunde lang verzweifelt um Hilfe. Dann kamen andere Urlauber vorbei und hörten ihn. Sie schlugen Alarm. Drei Bergretter holten den bereits stark unterkühlten Mann schließlich aus dem Graben. Er wurde ins Krankenhaus nach Schwarzach gebracht. Der Däne konnte das Spital dann am nächsten Tag schon wieder verlassen.