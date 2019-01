Massentourismus in der Stadt soll gelenkt werden

Ein Altbekannter kehrt auf seinen Posten zurück: Hotelier Walter Veit aus Obertauern wurde bei der Generalversammlung der Österreichischen Hoteliervereinigung in Villach nach vierjähriger Pause wieder zum Vizepräsidenten und Landesvorsitzenden gewählt. Und will dem Massentourismus in der Stadt zu Leibe rücken.