Sturmgewehre im Einsatz gegen „Gelbwesten“

Die „Gelbwesten“-Bewegung in Frankreich nimmt wieder an Fahrt auf. Landesweit haben sich am Samstag rund 84.000 Menschen an den Demonstrationen gegen soziale Missstände und die Regierung von Präsident Emmanuel Macron beteiligt. In Paris und zahlreichen anderen Städten kam es wie schon so oft zu Straßenkämpfen zwischen Gewaltbereiten und der Polizei. Hunderte Festnahmen und zahlreiche Verletzte waren die Folge. Vermummte Aktivisten, die immer mehr Waffen und Schutzausrüstung bei sich haben, und Sicherheitskräfte, die aufgrund der seit Monaten angespannten Lage die Nerven verlieren - das sind keine guten Vorzeichen für das, was noch bevorstehen könnte. Zudem sind nun Bilder und Videos aus Paris aufgetaucht, die Bereitschaftseinheiten der Polizei mit Sturmgewehren und scharfer Munition zeigen.