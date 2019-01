Nadal siegt beim Comeback, Isner raus in Runde 1

Rafael Nadal hat am Montag in seinem ersten Match seit vier Monaten die erste Hürde bei den Australian Open genommen. Trotz langer Verletzungspause setzte sich der Spanier gegen James Duckworth (AUS) ohne Satzverlust durch. 6:4,6:3,7:5 hieß es am Ende für den 32-jährigen Spanier, der zuletzt bei den US Open im September ein Turniermatch bestritten hatte.