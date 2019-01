Kettenpflicht missachtet: 29 Lenker angezeigt!

Slowake hatte an einem Antriebsrad nur einen Spanngurt montiert

Ein nicht alltäglicher Fall trug sich zuletzt auf der B179 kurz vor dem Fernpass in Fahrtrichtung Reutte zu: Beamte der Polizeidienststelle Nassereith stellten dort ein Schwerfahrzeug fest, das hängengeblieben war. Der slowakische Lenker hatte an einem der Antriebsräder nur einen Spanngurt und eine desolate Anfahrtshilfe mit gebrochenen Kettenteilen angebracht.