„Donald“ und „Angela“ sorgen für Wetter-Chaos

Tief sorgte in Island für 18 Grad

Während das Hoch „Angela“ in den vergangenen Tagen die kalte Polarluft zu uns geschaufelt hat, sorgt „Donald“ im Süden für eine warme Brise. Dank des Tiefs durfte sich etwa Island am Mittwoch über 18 Grad freuen, in Österreich bleiben die Temperaturen allerdings weiterhin frostig.