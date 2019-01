Neumayer holt am Lauberhorn Rang zwei

Gerade einmal 0,13 Sekunden fehlten dem 26-Jährigen Neumayer im Ziel auf den Sieger aus Italien, der bereits im einzigen Training vor dem Salzburger gelegen war. Dennoch konnte sich der Salomon-Pilot über eine gute Fahrt freuen und will am Samstag erneut angreifen. Für Neumayer ebenfalls ein Vorteil: Für die klassische Weltcup-Abfahrt kommendes Wochenende konnte er bereits einige Kilometer am Lauberhorn abspulen.