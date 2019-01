Aus für Fan-Märsche? Rapid-Präsident kämpferisch

Krammer: „Märsche weiter ermöglichen“

Letzterer, Gerhard Pürstl, teilte Rapid-Boss Krammer darin mit, derartige „Corteos“ künftig polizeilich nicht mehr zu genehmigen. Was bei Rapid erwartungsgemäß auf wenig Gegenliebe stößt, gilt doch die viel zitierte Fankultur in Hütteldorf als hohes Gut. So wolle man sich im Kampf um die Fanmärsche noch nicht geschlagen geben, wie Rapid-Präsident Krammer via Aussendung wissen lässt: „Hier gibt es aber viele offene Fragen, sowohl aus rechtlicher als auch organisatorischer Sicht, und daher lässt sich nicht seriös voraussagen, wie dies in Zukunft vonstattengehen kann. Natürlich werden wir alles versuchen, unserer Anhängerschaft diese fast schon traditionelle Zugangsmöglichkeit zu einem Spiel - wie dies in den letzten Jahren in ganz Europa wie Hamburg, Amsterdam und in vielen Städten mehr problemlos möglich war - weiter zu ermöglichen.“