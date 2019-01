Urlauber sind nach den Schlagzeilen verunsichert

Richtig still ist es im Moment im Twenger Hotel Post von Helga und Christoph Klary. Seit Dienstag ist der Betrieb leer, obwohl eigentlich 50 Personen gebucht hatten. Wegen den Sperren, sowohl von Mauterndorf Richtung Tweng, als auch in Richtung Obertauern konnte die Gruppe nicht anreisen. „Dadurch entsteht uns ein wirtschaftlicher Schaden von mindestens 30.000 Euro“, rechnet Helga Klary. Ärgerlich, aber: „Man kann vom Gast ja nicht verlangen, dass er anreist.“ Die Familie macht das Beste daraus. „Wir konnten die Buchungen zum Teil verschieben“, so Klary. Heute wollen die nächsten Urlauber kommen. Via Telefon erklärte sie vielen Gästen auch, dass selbst wenn sie nicht nach Obertauern zum Skifahren gelangen, sie auch auf Lungauer Skigebiete ausweichen können, in denen ebenso perfekte Pistenbedingungen herrschen.