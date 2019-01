In Wels wird Tanzlokal mit sieben Sälen errichtet

In jedem Raum eine andere Musik

Auf 2100 Quadratmetern entstehen in der ersten Etage sieben säulenfreie Tanzsäle sowie eine riesige Bar. An Wochenenden soll es rund um die Ausschank sowie in den Sälen rund gehen. In jedem Raum spielt eine andere Tanzmusik. Christoph Hippmann: „Wir befinden uns in der erweiterten Fortgehzone, der ein echtes Tanzlokal fehlt. Das heißt aber nicht, dass wir nur ein Treffpunkt für Tanzbegeisterte sein wollen. Jeder ist willkommen.“