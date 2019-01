Trotz Show-Ende: Das Glücksrad dreht sich weiter

Noch vier Ziehungen

Die Auszahlungsfrist der letzten Serie, in der es noch TV-Show-Coupons gibt (Serie 845 „Lippe“), endet erst am 28. Juni 2021. Bis dahin können noch Coupons eingesandt werden. Es wird daher noch viermal gedreht: am 4. März 2019, am 7. Juli 2020, am 8. Juli 2021 und am 2. September 2021, das ist der letzte Dreh mit den Kandidaten, die am 8. Juli gezogen werden. Und zwar ohne ORF, aber im Studio der österreichischen Lotterien unter notarieller Aufsicht.