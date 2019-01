Oberösterreich so stark wie Ski-„König“ Hirscher

Ein perfektes Team um sich, die richtige Präparierung des Skis, Konzentration, Tagesform und Bedingungen - es kommt auf viele Dinge an, die Marcel Hirscher zum Dominator des Ski-Weltcups machen. Und was macht aus Oberösterreich so ein starkes Lehrlingsbundesland? Mit 23.160 Lehrlingen gibt es in keinem anderen Bundesland so viele wie bei uns, mit 5664 Ausbildungsbetrieben ist auch hier das Land ob der Enns die Nummer eins. Das macht die Ausbildung der Fachkräfte in Oberösterreich so stark: