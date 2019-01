Brand in Lagerhalle: Großeinsatz im Unterland

Großalarm am Mittwochvormittag in Kirchdorf! Kurz nach 9.30 Uhr war im Weiler Mühlau in der Werkstätte eines Betriebes ein Brand ausgebrochen. Die Rauchentwicklung war so enorm, dass mehrere Verkehrswege - wie etwa die viel befahrene B178 Loferer Straße - gesperrt werden mussten. Anrainern wurde zudem geraten, die Fenster geschlossen zu halten und die Häuser nicht zu verlassen. Die Ursache ist noch völlig unklar…