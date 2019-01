Jungpapa Hirscher pfeift auf die WM-Medaille

Der enorme Aufwand, den der 29-Jährige für seinen 64. Weltcupsieg betreiben musste, stieß ihm ungut auf. Für die Klassik-Rennen in Adelboden, Wengen, Kitzbühel und Schladming will und muss das Team Hirscher neue Lösungen finden: „Jedes Wochenende geht das nicht so wie in Zagreb.“