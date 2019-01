BL: Quintett startet in Frühjahrsvorbereitung

Am Montag dabei war auch Lucas Venuto. Der Brasilianer wird mit einem Transfer in die nordamerikanische Major League Soccer in Verbindung gebracht, nachdem er im Herbst kaum zum Einsatz kam. James Jeggo befindet sich derzeit mit Australiens Nationalteam beim Asiencup in den Emiraten. Alexandar Borkovic und Dominik Fitz sind beim Bundesheer. Für die Austrianer steht auf Wunsch von Trainer Thomas Letsch von Mittwoch bis Freitag Teambuilding in Flachau auf dem Programm. Erst am Samstag wird auf dem Rasen trainiert.