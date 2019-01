Fünfte Heimpleite: Black Wings Linz feuern Trainer

5. Heimniederlage in Serie war zu viel!

Knapp 17 Stunden später stieg am trainingsfreien Montag um 13 Uhr eine Krisensitzung, bei der sich der Vorstand und Manager Perthaler auch die Meinung der Assistenz-Trainer Mark Szücs, Jürgen Penker und Philipp Lukas einholten. Nicht dabei war Troy Ward, dem der Vorstand bereits im November bei einer ersten Krisensitzung vorerst bis Weihnachten das Vertrauen geschenkt hatte. Diesmal nicht mehr! Die Black Wings trennen sich mit sofortiger Wirkung vom US-Amerikaner, der in seiner ersten Saison mit dem EHC das Halbfinale erreicht hatte und in diesem an Salzburg gescheitert war. Nach dem unter Ward erfolgten Totalumbruch der Mannschaft vor seiner zweiten Saison rangierte der 56-Jährige mit dem teuersten Kader der Klubgeschichte nach 36 Runden nun nur noch zwei Punkte vor Fehervar auf Rang 6 und kassierte zuletzt fünf Heimniederlagen in Folge!