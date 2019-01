„Schallangriff“ in Kuba: Grillen als Übeltäter?

Forscher: Grillen sind noch in fahrendem Lkw zu hören

Beim Übeltäter handelt es sich um die westindische kurzschwänzige Grille (Anurogryllus celerinictus), fanden Alexander Stubbs von der University of California und Fernando Montealegre-Z von der Lincoln-Universität in England heraus. Besonders die Männchen verursachen ein ohrenbetäubendes Zirpen. „Sie sind unglaublich laut“, berichtete Stubbs gegenüber der „New York Times“. „Man kann sie auch im Inneren eines Diesellasters hören, wenn man mit 40 Meilen pro Stunde (rund 64 km/h; Anm.) auf der Autobahn unterwegs ist“, fand der Forscher in Costa Rica heraus.