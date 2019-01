Spektakulärer Überfall auf Juwelier in Wiener City

Im Herzen der Wiener Innenstadt hat sich am Montag in den frühen Morgenstunden ein spektakulärer Überfall ereignet: Um etwa 3:40 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein, dass auf der Kärntner Straße bei einem Juwelier eingebrochen wird. Ein Augenzeuge sah demnach mehrere Personen, die gewaltsam in das Geschäft eindrangen und bei ihrem Blitzcoup ein gestohlenes Auto als Rammbock verwendeten.