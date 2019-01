Schlug Räuber-Trio in Marchtrenk gar zweimal zu?

Erst weil er von dem Angriff auf den 57-Jährigen und zwei Begleiter vor einem Lokal gelesen hatte, meldete sich der 49-Jährige bei der Polizei. Er war zwischen drei und vier Uhr früh in der Linzer Straße in Marchtrenk unterwegs gewesen, als ihn ein etwa 25-jähriges Trio ansprach. Einer der Täter - schlank, mit Kapuzen-Pulli - forderte in ausländischem Akzent sein Handy.