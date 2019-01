Trump: „Militär hat USS-Cole-Drahtzieher getötet“

Bereits am Freitag hatte das US-Militär den am1. Jänner erfolgreich durchgeführten Luftangriff gegen den Al-Kaida-Terroristen im Jemen vermeldet, den die USA für den Drahtzieher des verheerenden Anschlags auf US-Soldaten im Jemen vor mehr als 18 Jahren hält. Es werde noch geklärt, ob Jamal al-Badawi bei dem „Präzisionsangriff“ am Dienstag getötet worden sei, sagte ein Sprecher des Zentralkommandos in Tampa.