Gut integriert in der neuen Heimat

Hassan musste in Syrien vor dem Krieg flüchten. Jetzt hat er Glück. Er traf Franz Hirnsperger, den früheren Vizebürgermeister aus Wals-Siezenheim. „Gezielte Integration, nur so kann es funktionieren“, meint Hirnsperger. Er ließ für die Familie von Hassan Dahrou in seinem eigenen Garten ein Holzhaus bauen und ist jetzt Bindeglied für sie – auf allen Ebenen. Die Kinder sind in den Schulen gut integriert, die Mädchen sogar als „Sternsinger aus dem Osten“ weit herum bekannt. Und Hassan half Hirnsperger beim Start in der Arbeitswelt. Er wollte weg von der Mindestsicherung, startete als Küchenhilfe und eröffnet jetzt direkt bei der Tankstelle an der B1 in Wals sein eigenes „Restaurant am Walserfeld“. „Die Gastronomie ist mein Traum“, sagt der frühere Schiffskapitän, der auch in der seiner Heimat Latakia kurz bevor erste Bomben fielen ein Restaurant aufsperren wollte.