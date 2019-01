Schüsse in Bowlinghalle: Drei Tote, vier Verletzte

Drei Todesopfer und vier Verletzte - das ist die vorläufige Bilanz einer Schießerei in einer Bowlinghalle nahe Los Angeles. Der Vorfall ereignete sich in der Küstenstadt Torrance südöstlich der kalifornischen Metropole, wie die Polizei am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte. Passanten wurden aufgefordert, „der Gegend fernzubleiben“. Der Betreiber der Spielhalle schilderte die bangen Minuten: „Wir gingen hinter der Bar in Deckung.“ Die Stadt gilt als eine der sichersten im Großraum Los Angeles.