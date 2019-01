Student beim Selfie-Knipsen von Klippen gestürzt

In Irland ist ein Student bei dem Versuch, ein Selfie zu knipsen, tödlich verunglückt. Der junge Mann aus Indien, der an der Universität von Dublin studierte, besuchte am Freitag die weltbekannten Steilklippen von Moher, die an ihrer höchsten Stelle 214 Meter hoch sind. Als er vor der spektakulären Naturkulisse ein Foto von sich selbst machen wollte, stürzte der Inder ins Meer. Seine Leiche wurde per Hubschrauber geborgen.