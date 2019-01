Linke Bürgermeister gegen Salvinis Migrationspaket

Salvinis Reaktion folgte umgehend: „Die italienischen Häfen sind geschlossen. Wir haben schon zu viele falsche Flüchtlinge aufgenommen und zu viele Menschenhändler bereichert. Die linken Bürgermeister sollten besser an ihre Bürger in Schwierigkeiten denken und nicht an Illegale. Ansonsten können sie auch zurücktreten“, so Salvini. Bürgermeister aus den Reihen der Lega erklärten sich mit Salvini solidarisch.