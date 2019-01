Felleis & Knittelfelders Tafelrunde

Kein Wunder, so schaffen sich die beiden doch Plätze ganz nach ihrem Geschmack. Während das Glockenspiel bei Kaffee und Kuchen zum Verweilen einlädt, tischen sie in der Specerey Delikatessen wie Lardo vom Weideschwein oder Ven- tresca di Bonito (weißen Thunfisch) auf. Und im Daghofer’s landen fette Steaks am Grill. „Wir wollen unseren Gästen neben der Wohnzimmeratmosphäre auch kulinarische Vielfalt bieten.“ Na dann, wundert es kaum, dass Felleis und Knittelfelder doch wieder an etwas Neuem tüfteln. Ab März laden sie alle zwei Monate an einer anderen Location zu Tisch. Wer Teil der Runde sein darf, entscheiden die zwei Gastgeber.