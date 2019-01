Mitten in Ort um sich geballert: Schütze gefasst!

Ein 22-jähriger Syrer, der in Imst in Tirol mit einer Waffe mitten im Ortsgebiet mehrere Male in die Luft geballert haben soll, ist von der Polizei ausfindig gemacht worden - und zwar dank eines anonymen Hinweises. Auf der Social-Media-Seite des Mannes fanden die Ermittler weitere Videos, die den Syrer schwer belasten. Und in seiner Wohnung entdeckten die Beamten sogar noch Drogen.