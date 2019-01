Ein guter Plan führt zum Erfolg

Das Wichtigste zuerst: Ohne definiertes Ergebnis und konkreten Plan geht gar nichts! „Für eine länger anhaltende Motivation ist es ebenfalls nötig, alles schriftlich festzuhalten“, rät Ernährungswissenschafterin und Personaltrainerin Mag. Karin Pauer aus Wien. „Diese Checkliste gilt es sich dann immer wieder anzusehen und alle weiteren Schritte zu dokumentieren: Was fehlt noch, welche Maßnahmen kann ich setzen?“ Da die meisten Menschen dazu neigen, sich selbst zu beschummeln, empfiehlt Karin Pauer, das Smartphone einzusetzen. Mit diversen Apps lässt sich dann ganz genau festhalten, wie lange man tatsächlich trainiert hat und nicht nur im Fitnessstudio „herumgestanden“ ist. „Dasselbe gilt auch für die Ernährung. Schreiben Sie jeden Bissen nieder, der täglich in Ihren Mund wandert. Oft erkennen viele schon vom Durchlesen dieser Listen, woher die Kilos kommen“, so die Ernährungswissenschafterin und gibt zu bedenken: „Zumindest am Beginn der Lebensstilumstellung kann es günstig sein, sich hier an einen Profi zu wenden, der diese Aufzeichnungen dann auch auswertet und Vorschläge für Alternativen bietet.“