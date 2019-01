Erfolg: Platz für zweiten Kinderarzt

2.491 Burgenländer haben die Petition zur 2018 gestarteten überparteiliche Initiative für eine zweite Kinderfacharztstelle mit Kassenvertrag im Bezirk Neusiedl am See unterschrieben. Denn Wartezeiten von bis zu drei Stunden bei der einzigen Kassenmedizinerin sind unzumutbar. „Rund 2500 Stimmen in nur zwei Monaten sind ein starkes Argument. Die Gebietskrankenkasse und Ärztekammer haben die Initiative ernst genommen und nun die zweite Kinderfacharztstelle ausgeschrieben. Der Einsatz um den zusätzlichen Kinderarztposten im Bezirk hat sich gelohnt“, so Landeshauptmann Hans Niessl, der sich gemeinsam mit der FP-Landtagsabgeordneten Karin Stampfl und Wirtschaftsbund-Bezirksobmann Hannes Mosonyi an die Spitze der Initiative gestellt hat.