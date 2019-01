Fahrerflucht: Polizei in Lienz sucht Unfallzeugen

Die 58-Jährige aus Lainach in der Gemeinde Rangersdorf war mit ihrem Wagen gegen 17.15 Uhr auf der Großglocknerstraße in Richtung Nußdorf Debant unterwegs gewesen. In einer Rechtskurve im Bereich der „Tschellnig Reide“ kam der Frau ein Pkw entgegen und streifte ihr Fahrzeug.