Faust-Angriff in Linzer Altstadt endete im Spital

Ein bisher unbekannter Täter versetzte am 29. Dezember gegen 5.45 Uhr in der Altstadt in Linz einem 30-jährgen Linzer einen Faustschlag ins Gesicht, wodurch dieser gegen die Sockelleiste einer Mauer fiel und dabei Verletzungen unbestimmten Grades erlitt. Er wurde in den Med Campus III in Linz eingeliefert. Auslöser für die Tätlichkeit dürfte ein vorangegangener Streit in einem Lokal in Linz gewesen sein.