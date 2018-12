„Snowlicious“: Haubenküche auf 2200 Meter Höhe

„Snowlicious“ - so hat der Zillertaler Starkoch Alexander Fankhauser sein neues Event getauft. An zehn Terminen schwingt er sich mit Kochlöffel und -schürze in ein 430 PS starkes Pistenfahrzeug von Prinoth, das ihm als mobile Haubenküche dient und direkt neben der Skipiste platziert ist. Er verwöhnt die Wintersportler mit kulinarischen Köstlichkeiten.