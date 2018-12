Sternsinger-Appell: „Politik der Menschlichkeit“

Bis zum 6. Jänner klopfen die Sternsinger an jede Tür in Österreich und auch dem Bundeskanzleramt statteten „Caspar“, „Melchior“ und „Balthasar“ einen Besuch ab. Bundeskanzler Sebastian Kurz empfing die Jugendlichen aus dem niederösterreichsichen Pfaffstätten am Freitag in seinen Büroräumen. An den Kanzler richteten die „Weisen aus dem Morgenland“ einen Appell für mehr Menschlichkeit und eine Unterstützung der nachhaltigen Entwicklungsziele in Dritte-Welt-Ländern.