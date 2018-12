Kollision an Kreuzung fordert drei Verletzte

Kurz nach 1.30 Uhr fuhr ein türkischer Taxilenker (36) mit einem 17-jährigen Kunden an Bord von der Imster Industriezone in Richtung Imsterberg. Zeitgleich lenkte eine Tirolerin (21) ihren Pkw von der A12 Inntalautobahn kommend ebenfalls in diese Richtung. Am Beifahrersitz saß eine Serbin (17), auf der Rückbank ein Deutscher (20).