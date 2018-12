Hunderte Flüge wegen Wintersturm gestrichen

Nach Angaben der Internetseite FlightAware wurden am Donnerstag rund 800 Verbindungen abgesagt. Mehr als 6500 Flüge hatten zudem Verspätung. Besonders betroffen war der internationale Flughafen Dallas/Fort Worth in Texas. Dort wurden mehr als 450 Flüge abgesagt, mehr als 600 weitere kamen mit Verspätung an.