„Die Ordensbrüder wurden schlimm zugerichtet“

Nach dem brutalen Überfall am Donnerstagnachmittag auf Ordensbrüder einer katholischen Kirche im Wiener Bezirk Floridsdorf werden immer mehr Details bekannt. So mussten die Opfer ein stundenlanges Martyrium erleben. Laut Polizei griff das Täter-Duo sogar zu „diversen Werkzeugen“ und drosch damit auf sein erstes Opfer ein. „Die Ordensbrüder wurden ziemlich schlimm zugerichtet“, so Nikolaus Baldermann, ein Bekannter der Opfer.